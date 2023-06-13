В Волгограде с 13 июня на три дня закроют трамвайный переезд на Красном

Машины не смогут проехать через пути три дня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда с 13 июня начнется второй этап ремонта трамвайного переезда на перекрестке улицы Таращанцев с проспектом Металлургов. Из-за этого движение автотранспорта через трамвайные пути закроют на три дня. Сообщили в мэрии.

- Движение автотранспорта через переезд будет временно приостановлено с 21.00 13 июня до 21.00 16 июня 2023 года, – рассказали в администрации города.

Трамваи №13 продолжат ходить по маршруту, как и скоростные трамваи в депо.

Во время ремонта на переезде полностью заменят рельсы и шпалы. После машины смогут проезжать через переезд не убивая подвеску, более плавно.