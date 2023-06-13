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НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:13

В Волгограде пострадавший в ДТП в ЖК Комарово пешеход находится в реанимации

Облздрав рассказал о состоянии 25-летнего пешехода
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Облздрав рассказал о состоянии 25-летнего пешехода

Облздрав рассказал о состоянии 25-летнего пешехода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 июня комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о состоянии 25-летнего пешехода, который едва не погиб под колесами «ВАЗа» в ЖК Комарово в результате аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, в настоящий момент молодой человек находится в больнице №25.

- Состояние оценивается как тяжелое, в реанимации, - уточнили в пресс-службе профильного ведомства.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне на улице Ивановского. Молодой водитель «двенадцатой» сбил парня и девушку на пешеходном переходе. Волгоградка умерла на месте. возбуждено уголовное дело.