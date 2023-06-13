Специалисты Роспотребнадзора рассказали волгоградцам о вреде сахара

Чрезмерное употребление сахара приводит к печальным последствиям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региогнальном Управлении Роспотребнадзора рассказали жителям Волгоградской области о вреде чрезмерного употребления сахара. По мнению специалистов, в умеренном количестве он полезен для здоровья, но его суточную норму необходимо контролировать, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Сахар можно отнести к простым углеводам, которые также включают в себя глюкозу, фруктозу, мальтозу, галактозу. Эти вещества можно найти в свекле, тростнике, фруктах, овощах, ягоде, меде, молоке, крупах, орехах. Все продукты богаты веществами, которые укрепляют иммунитет и предотвращают развитие болезней.

Однако чрезмерное употребление сахара провоцирует ожирение, кариес, диабет второго типа и многие другие серьезные заболевания. Именно поэтому специалисты советуют сократить в рационе количество конфет, сладких напитков, кондитерских изделий, подслащенных молочных продуктов и переработанного мяса.