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НовостиОбщество13 июня 2023 7:00

Дефицит кадров в Волгоградской области достиг пика с начала года

В мае наблюдалось рекордно низкое соотношение 3,4 резюме на вакансию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дефицит кадров среди медиков и рабочих профессий.

Дефицит кадров среди медиков и рабочих профессий.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Дефицит кадров в Волгоградской области по итогам мая достиг пиковых значений начала 2023 года. Эксперты hh.ru зафиксировали рекордно низкое соотношение - 3,4 резюме на вакансию, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Зимой на одно вакантное место в Волгограде приходилось 4,2 резюме, в марте - 4,5. При этом нормой для рынка труда считается соотношение около 4-7,9. Тогда выбор есть и у соискателей, и у работодателей. Дефицит кадров растет и в целом по ЮФО.

Среди самых дефицитных кадров в Волгоградской области сейчас специалисты из сферы автобизнеса, медики и фармацевты – на них приходится около двух резюме на вакансию. Чуть меньше напряженность в розничной торговле, среди рабочего персонала, в продажах, туристическом и ресторанном бизнесе, на производстве.

При этом в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» высокий профицит кадров - 17 резюме на вакансию. Много кандидатов и на работу в сфере менеджмента, маркетинга, рекламы и PR, консалтинге. Сложности с трудоустройством также у волгоградских юристов и администраторов.