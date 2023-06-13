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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:36

В ЖК Комарово в Волгограде ВАЗ сбил двух пешеходов, один скончался на месте

Второго доставили в больницу с травмами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Водитель сбил двух пешеходов.

Водитель сбил двух пешеходов.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 12 июня, в Кировском районе Волгограда в ЖК «Комарово» водитель «двенадцатой» на полной скорости наехал на двух пешеходов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 20.20 часов на улице Ивановского напротив дома №6. 20-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2112» не сбросил скорость на нерегулируемом пешеходном переходе, по которому шли люди. При этом молодой человек был трезв.

Женщина умерла на месте ДТП.

Женщина умерла на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В результате ДТП 25-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте ДТП, 25-летний молодой человек госпитализирован, - уточнили в полиции региона.

На автомобилиста возбудили уголовное дело, его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.