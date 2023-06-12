Подросткам в Волгоградской области предлагают поработать на каникулах

Около тысячи школяров смогут подзаработать летом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подросткам Волгоградской области центры занятости населения предлагают около тысячи вакансий для работы на летних каникулах. Чаще всего школьникам и студентам готовы предложить потрудиться на благоустройстве и несложных технических работах, сообщили в комитете по труду и занятости населения региона.

Заявление подростки могут подать онлайн - через портал «Работа России». После им подберут подходящие вакансии неподалеку от дома. Для трудоустройства у школьника должен быть не только паспорт, но и СНИЛС, ИНН, а также согласие родителей и медсправку по форме 086У. Берут на работу ребят по срочным договорам. При этом работать они могут до достижения 16 лет - не более 24 часов в неделю, до 18 лет - до 35 часов. Помимо зарплаты им из бюджета региона полагается матпомощь - 1500 рублей в месяц.