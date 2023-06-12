В День России паспорта юным волгоградцам вручал губернатор

Паспорта из рук губернатора получили 17 школьников. Фото: АВО

В День России, 12 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично вручил паспорта граждан РФ 17 юным талантам – победителям конкурсов и олимпиад, спортсменам, музыкантам, волонтерам и кадетам, активистам и детям участников СВО из Волгограда, Волжского, Дубовки и Калача-на-Дону. Торжественная церемония прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы, сообщили в администрации региона.

- Спасибо вашим родителям, бабушкам и дедушкам, воспитателям, учителям и наставникам за огромный труд по вашему обучению и воспитанию, – сказал Андрей Бочаров.

Кроме того, глава региона в этот день стал экскурсоводом и рассказал о людях, имена которых высечены на стенах зала в администрации региона. Кто-то из ребят, которые сегодня получили паспорта, в будущем тоже может занять место в этом ряду.

- Дерзайте и созидайте, - напутствовал ребят губернатор.