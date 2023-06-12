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НовостиОбщество12 июня 2023 15:44

«Чуть штанишки менять не пришлось»: горожан напугал звук взрыва 12 июня на севере Волгограда

Горожан напугал громкий звук взрыва 12 июня на севере Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцев напугал громкий хлопок.

Волгоградцев напугал громкий хлопок.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После обеда в День России, 12 июня, жителей севера Волгограда напугал громкий звук, похожий на взрыв или оглушающий хлопок. По словам обитателей Спартановки, звук шел со стороны Волжского и Волжской ГЭС. В главном управлении МЧС по Волгоградской области заявили, что сообщений о ЧП в этом районе не было, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Сообщений о происшествиях нам не поступало, - рассказали в ведомстве.

«Что за хлопок на Спарте?», «Мы чуть дальше гимназии шли, чуть штанишки менять не пришлось», – переполошились волгоградцы.

«Значит самолет на сверхзвук перешел», – успокаивают другие. Такое в небе над Волгоградом случалось уже не раз и каждый раз вызывало всплеск эмоций и беспокойства у горожан. Правда, в апреле подобный звук был реальным – на улице Титова из-за утечки газа произошел взрыв, который разрушил несколько квартир.