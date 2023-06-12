«Чуть штанишки менять не пришлось»: горожан напугал звук взрыва 12 июня на севере Волгограда

Волгоградцев напугал громкий хлопок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После обеда в День России, 12 июня, жителей севера Волгограда напугал громкий звук, похожий на взрыв или оглушающий хлопок. По словам обитателей Спартановки, звук шел со стороны Волжского и Волжской ГЭС. В главном управлении МЧС по Волгоградской области заявили, что сообщений о ЧП в этом районе не было, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Сообщений о происшествиях нам не поступало, - рассказали в ведомстве.

«Что за хлопок на Спарте?», «Мы чуть дальше гимназии шли, чуть штанишки менять не пришлось», – переполошились волгоградцы.

«Значит самолет на сверхзвук перешел», – успокаивают другие. Такое в небе над Волгоградом случалось уже не раз и каждый раз вызывало всплеск эмоций и беспокойства у горожан. Правда, в апреле подобный звук был реальным – на улице Титова из-за утечки газа произошел взрыв, который разрушил несколько квартир.