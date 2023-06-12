В Волгограде 13 июня отключат электричество в шести районах

Электрики отключат свет из-за плановых работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за плановых работ энергетиков в шести районах Волгограда 13 июня 2023 намечены отключения электричества. Будут они хотя и не массовыми, но доставят бытовые неудобства жителям почти всех уголков областной столицы, за исключением Советского и Краснооктябрьского районов, сообщили в «Россети Юг».

На Тракторном без света во вторник с 9 до 15 оставят жителей двух домов на улице Шурухина №18 и 20.

В Дзержинском районе Волгограда 13 июня 2023 с 13 до 15 часов обесточат дома в Жилгородке на двух улицах по адресам: ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 21-31, 29а, ул. Республиканская, 18-24.

В Центральном районе 13 июня среди коммунальных страдальцев окажут жители дома №16а на улице Донецкой. Света не будет с 8.00 до 17.00. И в Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 локальный блэкаут объявили по адресам: ул. Ардатовская, 77, ул. Гродненская, 94 и 96, 98а, 100 и 201, ул. Детская, 13-27, ул. Поворинская, 26-32, 28а, ул. С.Филиппова, 75, пер. Василеостровский, 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в.

В Кировском отключения света после праздников затронут частный сектор. Света не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Алычевая, 47-57, 46-52, ул. Бытовая, 1, 2, ул. Катальповая, 27-47, 46-50, ул. Лавровая, 8, ул. Окружная, 11, 25-33, 26-42, ул. Сокольниковская, 1, ул. Шелковичная, 34-36.

В Красноармейском из-за плановых отключений электричества во вторник с 9.00 до 17.00 не будет на улицах: Караванная, 1-11, Компасная, 1-13, 4-18, Перископская, 17-33, 16б, 28, Староладожская, 1-19, 2-14 и Штурманская, 3-13, 2-12.

Также после праздничных выходных в Волгограде стартуют массовые отключения горячей воды в пяти районах. Смотрите график на июнь 2023 года.