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НовостиОбщество12 июня 2023 10:56

Волгоградцы спутали нашествие саранчи с кузнечиками

Саранчу в начальной стадии сейчас травят в районах области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Серые кузнечики атакуют волгоградцев.

Серые кузнечики атакуют волгоградцев.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В последние дни некоторые горожане уверены, что в Волгограде началось нашествие саранчи. Крупных насекомых уже запечатлели на фото в подъездах жилых домов и в кафе, на улицах, в торговых центрах и в офисах. Однако специалисты успокаивают: прыгает на волгоградцев в черте города и пугает свои крупным видом вовсе не саранча, а серые кузнечики.

- Длинные тонкие усики и крылья заметно длиннее тельца - яркие отличительные признаки серого кузнечика, – поясняют специалисты регионального управления Россельхозцентра.

К тому же прожорливая саранча обычно налетает большой массой, кузнечика же чаще можно встретить одного. Хотя это насекомое и выглядит пугающе из-за размера, опасности для людей и посевов не представляет.

Тем временем, уже в четырех районах Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за саранчи - Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском. В Заволжье в ближайшие дни обработают от этих насекомых тысячи гектар.