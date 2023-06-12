Волгоградцы спутали нашествие саранчи с кузнечиками

Серые кузнечики атакуют волгоградцев. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В последние дни некоторые горожане уверены, что в Волгограде началось нашествие саранчи. Крупных насекомых уже запечатлели на фото в подъездах жилых домов и в кафе, на улицах, в торговых центрах и в офисах. Однако специалисты успокаивают: прыгает на волгоградцев в черте города и пугает свои крупным видом вовсе не саранча, а серые кузнечики.

- Длинные тонкие усики и крылья заметно длиннее тельца - яркие отличительные признаки серого кузнечика, – поясняют специалисты регионального управления Россельхозцентра.

К тому же прожорливая саранча обычно налетает большой массой, кузнечика же чаще можно встретить одного. Хотя это насекомое и выглядит пугающе из-за размера, опасности для людей и посевов не представляет.

Тем временем, уже в четырех районах Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за саранчи - Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском. В Заволжье в ближайшие дни обработают от этих насекомых тысячи гектар.