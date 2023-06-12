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НовостиПроисшествия12 июня 2023 9:27

Под Волгоградом задержали угонщика авто в зимней шапке

Мужчина из Краснодарского края угнал ВАЗ-21099 у хуторянина
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Для угонщика машина стала легкой добычей.

Для угонщика машина стала легкой добычей.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 11 июня у жителя хутора Вертячий в Городищенском районе угнали припаркованный у дома ВАЗ-21099. Хозяин оставил ключи в замке зажигания, так что машина стала легкой добычей. Вскоре госавтоинспекторы по ориентировке задержали и подозреваемого в угоне - 61-летнего жителя Краснодарского края, который в летнюю непогоду был в зимней шапке, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- Угнанный автомобиль был задержан на автодороге хутор Вертячий – хутор Песковатка, – рассказали в ведомстве.

Краснодарец отпираться не стал, сказал, что увидел открытую пустую машину и решил в ней переночевать. Но когда обнаружил в замке зажигания ключи, решил уехать.

Теперь полицейские решают, возбуждать ли уголовное дело.