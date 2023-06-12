В Волгоградской области клещи покусали почти 200 человек за неделю

Клещи водятся в траве и на низких кустах. Фото: Александр БОЙКО

За последнюю неделю 199 жителей Волгоградской области обратились к медикам из-за укусов клещей. Всего с начала сезона пострадали 1167 человек. Шесть человек подхватили от клещей иксодовый клещевой боррелиоз или болезнь Лайма, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Зарегистрировано шесть случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди населения Волгограда и Суровикинского района Волгоградской области, – сообщили в ведомстве.

Кроме того обитающие в регионе клещи переносят не менее опасные Крымскую геморрагическую лихорадку (КГЛ) и туляремию.

В Волгограде клещи водятся не на деревьях, а в траве, на низких кустах. Чаще всего они ползут по одежде вверх – к нежным местам – паху, подмышкам. Поэтому после прогулок осматривайте себя и близких, а если найдет клеща, обратитесь в любое ближайшее медучреждение. Самому снимать клеща опасно – если его при этом раздавить, риск инфицирования возрастает в разы. Для профилактики можно пользоваться специальными спреями.