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НовостиПроисшествия12 июня 2023 7:07

Три человека пострадали в ДТП на 3-й Продольной в Волгограде

Возле поста ДПС столкнулись «Приора» и иномарка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Обе машины сильно покорежило от удара.

Обе машины сильно покорежило от удара.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три человека получили ранения в ДТП, которое произошло прямо возле поста ДПС на Третьей продольной магистрали в Краснооктябрьском районе Волгограда днем 11 июня. Ехавший в сторону поселка Водстрой 24-летний водитель Hyundai Accent врезался в «Ладу Приора», сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

От сильного удара оба автомобиля конкретно покорежило. В больницу с места аварии увезли трех человек. Ранения получили 24-летний водитель Hyundai Accent, 32-летний водитель отечественной легковушки и 35-летний пассажир «Лады Приора».