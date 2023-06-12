Три человека пострадали в ДТП на 3-й Продольной в Волгограде

Обе машины сильно покорежило от удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три человека получили ранения в ДТП, которое произошло прямо возле поста ДПС на Третьей продольной магистрали в Краснооктябрьском районе Волгограда днем 11 июня. Ехавший в сторону поселка Водстрой 24-летний водитель Hyundai Accent врезался в «Ладу Приора», сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

От сильного удара оба автомобиля конкретно покорежило. В больницу с места аварии увезли трех человек. Ранения получили 24-летний водитель Hyundai Accent, 32-летний водитель отечественной легковушки и 35-летний пассажир «Лады Приора».