МЧС предупреждает жителей Волгоградской области о шквалистом ветре и грозе Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС Волгоградской области предупреждает жителей о надвигающейся непогоде. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в ночь с 11 на 12 июня ожидается сильный, шквалистый ветер, порывы которого достигнут 20-25 метров в секунду. Также синоптики обещают грозы, ливни с грозой.

- Возможны повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждения кровель, широкоформатных рекламных конструкций, а также ветхих и слабо укрепленных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта и высотной строительной техники, - напоминают спасатели.

Лучше закрыть окна дома, машины не стоит парковать под деревьями и шаткими конструкциями, лучше обходить шаткие строения. На дорогах стоит соблюдать ПДД.