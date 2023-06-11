Под Волгоградом из-за сильного ветра в школе сорвало крышу

В школе сорвало крышу.

11 июня из-за сильного ветра в здании школы в хуторе Клетском в Волгоградской области сорвало крышу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Среднеахтубинского района, кровлю восстановят в ближайшее время. Ситуацию на личный контроль взял глава района Николай Патрин.

-Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В школе частично сорвало крышу средней общеобразовательной школы. Оперативные службы района прибыли на место. Ситуация взята под контроль, восстановительные работы будут организованы в ближайшее время, - уточнили в администрации.

Жителей Волгоградской области предупреждают о надвигающейся непогоде. Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозу.