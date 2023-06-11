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НовостиОбщество11 июня 2023 15:28

В Волгограде дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

К счастью, никто не пострадал
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: скрин с видео телеграм-канала «Волгоград на колесах».

Фото: скрин с видео телеграм-канала «Волгоград на колесах».

Сегодня, 11 июня, в Волгограде от сильного порыва ветра на припаркованную машину рухнуло дерево. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Волгоград на колесах», инцидент случился в Дзержинском районе во дворе многоэтажного дома.

- Водитель находился в машине в момент падения, но к счастью, очевидец подоспел на помощь, и никто не пострадал, - уточнили очевидцы случившегося.

Автомобилистов предупреждают – при сильных порывах ветра лучше не парковать машины у деревьев и шатких конструкций, которые представляют опасность.