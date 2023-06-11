На трассе потушили загоревшийся автобус Волгоград – Москва с пассажирами

Фото: пресс-служба МЧС России.

Сегодня, 11 июня, на трассе в Подмосковье загорелся рейсовый автобус Волгоград – Москва. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России, утром возгорание было ликвидировано.

- В Московской области ликвидировано возгорание автобуса, шедшего по маршруту Волгоград-Москва, - говорится в сообщении официального ведомства МЧС. - До прибытия пожарных эвакуировано 41 человек, из них 4 ребенка. Пострадавших нет.

Добавим, что в момент ЧП огонь полностью охватил транспортное средство. Пассажиры чудом вовремя выбрались на улицу. Причины ЧП выясняются. Вероятно, автобус был неисправен.