Облздрав рассказал волгоградцам о пользе черешни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Облздрав рассказал жителям Волгоградской области о пользе черешни. Сейчас ягоды продаются в каждом магазине и на рынках, но следует с умом подходить к выбору этого продукта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета регионального здравоохранения, ежедневное употребление в пищу черешни оказывает позитивный эффект на здоровье – очищает организм от токсинов, регулирует липидный обмен, замедляет старение.

Всего в ста граммах черешни содержатся 1,1 г белка, 0,4 г полинасыщенных жиров, 10,6 г углеводов, 1,1 г пищевых волокон, 0,6 г органических кислот, 85,7 г воды. Она богата витаминами группы В, РР, С, железом, цинком, калием. Черешня – диетический продукт. Но кушать нужно около 500 грамм в день, чтобы не препятствовать процессу похудения. Лучше разделить прием на несколько раз.