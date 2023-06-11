Росводресуры прогнозируют дефицит воды в водохранилищах Волгоградской области

Этим летом будет мало осадков. Фото: Эдуард Пальгунов

Росводресурсы спрогнозировали вероятный дефицит воды в водохранилищах Волгоградской области этим летом. По мнению экспертов, этим летом из-за малого количества осадков ожидается засуха. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, уже в июле запасы воды могут стать минимальными с 1996 года.

При этом в настоящий момент в гидроузлах на Волге и Каме экономят водный ресурс. Также ведомство готовится к разным сценариям, проводят профилактические мероприятия.

- В июне ожидается приток в пределах от 9,8 до 15,8 км3, при норме в 23,6 км3. В целом по второму кварталу мы уточнили прогноз со 121 до 141 км3 до 117-123 км3, это 75% нормы. Полностью наполнятся только Иваньковское и Рыбинское водохранилища, Куйбышевское – на 85%, - отметили в ведомстве.

Водохранилища сейчас наполнены только на 55% от нормы.