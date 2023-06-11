В Волгоградской области производство легкой и текстильной продукции выросло на 28%

Фото: пресс-служба АВО.

В 2023 году в Волгоградской области на 28% выросли объемы производства продукции легкой и текстильной промышленности. Объемы достигли 3,2 млрд рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, за первые четыре месяца производство одежды выросло на 45%, текстиля – на 6,1%, белья – в 2,9 раз, костюмов – на 53,3%, ткани из хлопка – на 12,6%.

- В регионе действуют 89 предприятий, наиболее крупные из них — ООО «Камышинский текстиль», АО «ТЕКСКОР», ООО «ВЗТМ» и другие. В отрасли трудятся более 4,1 тыс. жителей региона, - уточнили в администрации.

Добавим, что к 2034 году объемы производства должны вырасти в два раза. Для этого в регионе реализуют инфраструктурные и индустриальные проекты.