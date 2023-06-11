В ЦПКиО Волгограда сняли на видео застрявших на «американских горках» посетителей

Фото: скрин с видео/vk.com/ghest_volgograd

Накануне, 10 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда случился неприятный инцидент – на «американских горках» застряли посетители. Им пришлось вызволять сотруднику парка. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на очевидцев, вечером отдыхающие решили прокатиться на аттракционе, чтобы получить незабываемые впечатления, но из-за неисправности вагонетка резко остановилась на самом высоком ярусе. Выбраться самостоятельно было невозможно и очень опасно.

Очевидцы сняли на видео, как сотрудник парка залез на огромную высоту и, рискуя жизнью, толкнул вагонетку с людьми. Все закончилось хорошо – мужчина успешно спустился на землю, а отдыхающие покинули горки.

Напомним, ранее в ЦПКиО люди застревали на колесе обозрения.