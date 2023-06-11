В Волгограде горела хозпостройка на улице Алехина

Спасатели ликвидировали огонь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 10 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда случился сильный пожар. Дым было видно издалека, очевидцы публиковали фотографии с места в социальных сетях. Как оказалось, на улице Алехина загорелась заброшенное здание.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 20.02 часов. Деревянное строение горело по всей площади.

- Пожарные расчеты второй пожарно-спасательной части ликвидировали огонь в 22.10. Причины устанавливаются, погибших и пострадавших нет, - добавили в МЧС региона.