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НовостиПроисшествия11 июня 2023 7:35

На севере Волгограда в массовой аварии пострадал младенец

Ребенка доставили в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Ребенка госпитализировали.

Ребенка госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 10 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда в результате массовой аварии пострадал младенец. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.00 на улице Менделеева.

33-летний водитель «Форд Транзит» ехал напротив дома №90 и потерял управление над транспортным средством. В итоге он врезался в «Фольксваген Каравелла», «Фольксваген Поло» и «Фольксваген Туарег. Травмы получил ребенок.

- В результате ДТП 11-месячная пассажирка автомашины «Фольксваген Каравелла» доставлена в больницу, - уточнили в полиции региона.