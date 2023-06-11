Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области с 11 июня ввели режим ограничения пребывания в лесах. Это связано с пожарной безопасностью. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, речь об ограничении въезда в лесные массивы на автомобилях, а также соблюдения строгих правил.

- За соблюдением режима будут следить госинспекторы комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области. За нарушение предусмотрены штрафы, - уточнили в обладминистрации.

Напомним, в регионе регулярно проводятся профилактические мероприятия. Лесникам выделили 166 единиц спецтехники, 1,5 тысячи единиц инвентаря, также на территориях организованы информационные аншлаги, минерализованные полосы.