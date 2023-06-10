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НовостиОбщество10 июня 2023 15:06

В Волгоградской области заметили огромную бабочку «Мертвая голова»

Она является самым крупным представителем своего семейства
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: природный парк "Эльтонский"

Фото: природный парк "Эльтонский"

В природный парк «Эльтонский» Волгоградской области прилетела бабочка «Мертвая голова». Еще ее называют бражником. Насекомое является самым крупным в своем семействе, размах крыльев достигает 13 сантиметров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Эльтонском».

Название бабочка получила благодаря своему рисунку на груди, который напоминает череп. Насекомое не только заметно во время полета из-за своего размера, еще оно издает сильный писк. Специалисты предупреждают, что «Мертвая голова» поедает мед.

Бражник обитает в тропических странах Африки, на Ближнем Востоке, но и в Волгоградской области «Мертвая голова» не редкий гость. Она относится к виду, который совершает ежегодные перелеты на север.