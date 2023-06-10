В Волгоградской области испортили место захоронения погибшего участника спецоперации

Под Волгоградом испортили могилу погибшего участника спецоперации. Фото: Архив "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе Дубовка Волгоградской области на новом кладбище обезобразили могилу погибшего участника специальной военной операции на Украине Александра Архипова. У места захоронения были выкопаны и украдены две туи. Об этом рассказала вдова погибшего.

- Дело даже не в этих туях! Люди! Вы вообще люди? Пусть с этими туями вы заберете горе и слезы моих детей! – написала Наталья Архипова в социальных сетях.

Отметим, Александр Архипов возглавлял РЭС Дубовки. Осенью прошлого года был мобилизован для участия в специальной военной операции на Украине. 48-летний мужчина погиб 5 января. Его похоронили в родной Дубовке 11 января со всеми воинскими почестями.