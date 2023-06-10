В Волгограде открыли памятный камень в честь 80-летия Сталинградской Победы

Фото: администрация Волгограда

В Центральном районе Волгограде 10 июня был открыт памятный камень в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Он появился в зеленой зоне разделительной полосы на улице Хиросимы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Среди участников мероприятия был председатель Всероссийского общества охраны природы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Отмечается, что памятный камень стал украшением аллеи из 80 сосен, которые были высажены в декабре.

- Аллея сосен – первый шаг созданного в нашем регионе представительства общества охраны природы, а сама организация в следующем году отметит уже 100-летний юбилей, - уточнили в мэрии.

Напомним, 10 июня Вячеслав Фетисов провел рабочую встречу с губернатором Андреем Бочаровым.