В Волгограде состоялась встреча Андрея Бочаров и Вячеслава Фетисова

Вячеслав Фетисов. Фото: администрация Волгоградской области.

В администрации Волгоградской области 10 июня губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Вячеславом Фетисовым - председателем Всероссийского общества охраны природы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru пресс-службе обладмина, обсуждались вопросы взаимодействия, реализации совместных проектов на территории региона. Областное отделение Всероссийского общества охраны природы работает с декабря 2022 года.

Более подробно о встрече губернатора с Вячеславом Фетисова не сообщается.

В областной администрации лишь отметили, что в регионе регулярно проводятся экологические акции по высадке деревьев, в том числе проект «Сад памяти». За 4 года в области высадили свыше 2,8 миллиона деревьев.