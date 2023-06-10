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НовостиОбщество10 июня 2023 10:58

Волгоградка за 50 тысяч рублей записала иностранца в отцы своего ребенка

Сотрудники УФСБ завели уголовное дело
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В одном из отделов ЗАГС была составлена запись об установлении отцовства. фото: Архив "КП".

В одном из отделов ЗАГС была составлена запись об установлении отцовства. фото: Архив "КП".

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области была пресечена организация незаконной миграции. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, 40-летняя женщина предложила своей 28-летней знакомой сделать фиктивное отцовство ее ребенку за вознаграждение в 50 тысяч рублей. По документам отцом маленького сына должен был стать иностранец, чтобы мужчина смог получить временное разрешение на проживание в России.

28-летняя волгоградка согласилась на предложение, в одном из отделений ЗАГС Волгоградской области была составлена запись об установлении отцовства. Однако организация незаконной миграции была выявлена сотрудниками ФСБ. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.