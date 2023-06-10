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НовостиПроисшествия10 июня 2023 10:19

Житель Волжского ударил кухонным ножом свою 31-летнюю возлюбленную

Он, будучи пьяным, заподозрил женщину в неверности
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волжском в больницу госпитализировали 31-летнюю женщину. У нее было проникающее колото-резаное ранение левой стороны грудной клетки. Травма имела криминальный характер, о чем медики сообщили в полицию. Оперативники задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний гражданский супруг раненной. Он сознался в содеянном, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские выяснили, что мужчина употребил спиртное и устроил ссору с сожительницей. Волжанин заподозрил женщину в неверности, из-за чего схватил кухонный нож и ударил ее в область груди. В квартире были родственники, которые прибежали на крики. Они вызвали скорую помощь.

На подозреваемого было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозит до десяти лет колонии.