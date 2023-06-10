В Волгограде нейрохирурги спасли пациентку с метастазом в лобной доле мозга

Операцию провели в онкодиспансере. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгоградском областном онкодиспансере медики провели сложнейшую операцию. Специалисты помогли 34-летней пациентке с метастазом в лобной доле мозга. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, ранее женщина перенесла операцию по удалению опухоли молочной железы. Она находилась под наблюдением специалистов, которые вовремя выявили осложнения.

Новую операцию провела бригада из семи медиков - нейрохирургов, нейрофизиолога, анестезиолога. Они успешно удалили новообразование, размер которого был 3 сантиметра. Через несколько дней пациентка стала чувствовать себя лучше, у нее вернулась ясность сознания, стала двигаться рука.

- После ввода в эксплуатацию нового корпуса онкодиспансера в ранее действовавшем, на освободившихся площадях, развернули современное нейрохирургическое отделение на 30 мест. Ранее подобные операции выполнялись только в региональном нейрохирургическом центре на базе волгоградской областной клинической больницы № 1 и региональных сосудистых центрах, - отметили в облздраве.