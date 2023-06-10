В Волгограде пронесут 100-метровый флаг России 12 июня 2023

В День России в Волгограде пройдет патриотический флешмоб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в День России состоится патриотический флешоб. В Центральном парке культуры и отдыха пронесут 100-метровое полотно российского флага, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области. В акции 12 июня 2023 года примут участие студенты, волонтеры, общественники, представители диаспор.

Флешмоб начнется в День России в 11.00. Полотнище пронесут по нижней аллее парка до сцены, где начнется праздничный концерт. Перед волгоградцами выступят танцевальные, песенные, национальные коллективы.

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