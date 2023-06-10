В Волгограде на видео попало жесткое столкновение двух «Лад» на перекрестке

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне утром в Дзержинском районе Волгограда произошла авария с участием двух автомобилей «Лада». Они ударились на перекрестке напротив дома №9 на шоссе Авиаторов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 23-летний водитель на «Ладе Ларгус» при повороте не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой Приора», которой управлял 28-летний мужчина. Жесткое столкновение попало на камеру видеонаблюдения.

В аварии пострадал водитель «Приоры». Скорая помощь доставила его в больницу.