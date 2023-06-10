В Волгоградской области двое взрослых и двое детей пострадали от укусов змей

Четверо волгоградцев пострадали от укусов змей. Фото: Архив "КП". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Волгоградской области нужно внимательнее смотреть под ноги, потому что можно наткнуться на змей. С начала сезона в регионе после укусов пресмыкающихся на больничных койках оказались 41-летний мужчина и двое детей в возрасте двенадцати и восьми лет. После нападения змей они были госпитализированы в центр острых отравлений Волгоградской области, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- Восьмилетний мальчик и мужчина 41 года были доставлены из Городищенского района, один ребенок 12 лет из Суровикинского района, - отметили в комитете здравоохранения региона.

Все пациенты благополучно завершили лечение и были выписаны домой. Кроме того, в Калачевскую ЦРБ с укусом змеи обратилась женщина. Она получила терапевтическую помощь в больнице и была направлено на амбулаторное лечение.

Чтобы обезопасить себя от змей, нужно внимательно осматривать место отдыха в зеленых зонах и вести себя как можно громче, пресмыкающиеся боятся шума. А если вы увидели ползучего, необходимо замереть, чтобы стать невидимым для змеи. Если укуса не удалось избежать, нужно сразу же обратиться к медикам.

- Если вы решите высасывать яд из ранки, то это следует делать в течении 15-20 минут и только люди, у которых нет травмы и повреждения слизистых оболочек рта. Место повреждения следует обработать антисептическим раствором только на водной основе и ни в коем случае не прижигать, - отметил главный внештатный токсиколог комитета здравоохранения Волгоградской области Сергей Ларионов.

Нужно наложить повязку, шину, а если укус пришелся в руку, то ее необходимо закрепить косынкой. Медики строго запрещают накладывать жгут.