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НовостиОбщество9 июня 2023 14:27

В Волгоградской области чиновников через суд обязали отремонтировать разбитую дорогу к хутору

На бездорожье в прокуратуру пожаловались жители хутора Челюскинец Дубовского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дорога - одно лишь название. Фото: прокуратура ВО

Дорога - одно лишь название. Фото: прокуратура ВО

По иску прокуратуры суд обязал администрацию Дубовского района отремонтировать разбитую дорогу от саратовской трассы Р-228 к хутору Челюскинец, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Жители хутора пожаловались на бездорожье. Во время проверки подтвердилось, что дорога к хутору – одно название. Сплошь колея, ямы и выбоины. Привести трассу в соответствие ГОСТу согласно решению суда должен собственник – администрация района. За тем, чтобы чиновники не спустили дело на тормозах, проследит прокуратура.