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НовостиПолитика9 июня 2023 14:05

В Камышине семье погибшего в СВО Романа Осечкина передали орден

Подполковник был посмертно награжден орденом Мужества
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото из архива музея-заповедника "Сталинградская битва"

Фото из архива музея-заповедника "Сталинградская битва"

В городе Камышин Волгоградской области передали награду семье Романа Осечкина, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Вдове военнослужащего был передан орден Мужества, которым подполковник был награжден посмертно. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышина.

Орден вдове военного передали первый заместитель главы Камышина Дмитрий Резвов и военный комиссар города и Камышинского района Александр Люков.

Отметим, о гибели камышанина Романа Осечкина в зоне проведения специальной военной операции стало известно 28 февраля 2023 года. Подполковнику было 38 лет.

Накануне в Волгограде ордена Мужества были переданы родным одиннадцати погибших военнослужащих.