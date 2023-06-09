В Камышине семье погибшего в СВО Романа Осечкина передали орден

Фото из архива музея-заповедника "Сталинградская битва"

В городе Камышин Волгоградской области передали награду семье Романа Осечкина, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Вдове военнослужащего был передан орден Мужества, которым подполковник был награжден посмертно. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Камышина.

Орден вдове военного передали первый заместитель главы Камышина Дмитрий Резвов и военный комиссар города и Камышинского района Александр Люков.

Отметим, о гибели камышанина Романа Осечкина в зоне проведения специальной военной операции стало известно 28 февраля 2023 года. Подполковнику было 38 лет.

Накануне в Волгограде ордена Мужества были переданы родным одиннадцати погибших военнослужащих.