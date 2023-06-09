В четырех районах Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за саранчи

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области летом происходит нашествие саранчи, которая может угрожать посевам. Особенно насекомое распространяется по Заволжью. Для ликвидации саранчи в четырех районах был введен режим повышенной готовности.

Однако поводов для беспокойства нет. Введение режима повышенной готовности является превентивной мерой, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области. Он позволяет мобилизовать силы и средства, обеспечивать постоянное взаимодействие всех структур и оперативно реагировать на ситуацию. Отмечается, что саранча сейчас достигла той стадии, когда препараты против нее особенно действенны.

Режим повышенной готовности введен в Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах. В ближайшие дни там обработают 3 тысячи гектар. Если потребуется, подобные меры могут быть использованы и в других районах региона.

Режим повышенной готовности позволяет фермерам вернуть до 99% средств, которые были потрачены на препараты против саранчи. Прием заявок на получение субсидии будет проводить областной комитет сельского хозяйства с 20 июля по 30 ноября.