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НовостиПроисшествия9 июня 2023 13:39

Пенсионерка из Волгограда отдала мошенникам 2,5 млн рублей и 2,5 тыс. долларов

Аферисты представлялись сестрой женщины
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Практически космическую сумму получили мошенники

Практически космическую сумму получили мошенники

Фото: Даниил ОПАРИН

Кругленькую сумму отдала телефонным мошенникам 66-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Поддавшись обману, пенсионерка передала все свои накопления: 2,5 миллиона рублей и 2500 долларов США. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Потерпевшей накануне позвонила якобы сестра, которая сообщила, что попала в ДТП и, чтобы решить вопрос с законом, ей срочно нужны деньги. Неравнодушная волгоградка решила помочь «сестре» и отдала все свои сбережения прибывшему к ней курьеру.

Однако позже стало ясно – никакой аварии не было, а деньги она отдала мошенникам. Курьера и его сообщников разыскивает полиция. Возбуждено уголовно дело.