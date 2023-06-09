В выходные в Волгограде прогнозируют кратковременные дожди с грозами

В субботу и воскресенье в Волгограде будет около +30 градусов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ближайшие выходные, которые будут затяжными, в Волгоградской области будет жаркая погода. При этом не обойдется без освежающих кратковременных дождей. 10 июня в Волгограде и области без осадков, юго-восточный ветер подует с порывами до 8-13 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В районах в ночь на субботу температура воздуха будет 12-17 градусов тепла, днем до +33 градусов. В Волгограде в субботу ночью 15-17 градусов со знаком «плюс», днем столбики термометров будут показывать +30-32.

В воскресенье в Волгограде и области прогнозируются кратковременные дожди с грозами, при которых скорость восточного ветра будет достигать 15-20 м/с. В районах ночью будет от +15 до +20 градусов, днем +22-27, местами воздух прогреется до +32. В Волгограде в ночные часы +18-20, днем +25-27.

12 июня на территории области также будут кратковременные дожди. Ночью местами похолодает до +10, днем в регионе будет достаточно свежо: +15-20, местами температура поднимется до +27. В Волгограде в ночь на понедельник +15-17, днем +26-28.