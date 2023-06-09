В Волгограде 23 июня пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства

Найти работу можно будет в разных уголках региона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде 23 июня 2023 года пройдет вторая всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Во время фестиваля #ТриЧетыре в амфитеатре на Центральной набережной свои вакансии представят более 150 предприятий и организаций, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области.

Найти работу на крупной ярмарке вакансий можно будет на промпредприятиях, в банках, сельхозпредприятиях, в строительстве и ЖКХ, других отраслях. Соискатели смогут пройти собеседование в том числе в режиме онлайн. А для выпускников ссузов и вузов подготовили консультации и мастер-классы. Работать ярмарка 23 июня в Волгограде будет с 10 до 16 часов.