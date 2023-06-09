В Волжском за ложное минирование «Волгамолла» срок в колонии дали мигранту

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волжском лишением свободы наказали иностранца, который сделал ложное сообщение о минировании ТРЦ «Волгамолл». Виновным был признан 39-летний мужчина. Он позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о якобы готовящемся теракте из центра временного содержания иностранных граждан. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что мужчина находился на территории России незаконно, у него не было документов, подтверждающих право на проживание. Волжский горсуд наказал его штрафом в 2000 рублей и административным выдворением из РФ. Мигранта поместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Волгограду. Именно оттуда он позвонил на номер единой дежурно - диспетчерской службы «112» и сообщил о ложном минировании ТРЦ. За это иностранца приговорили к лишению свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Решение суда вступило в силу.