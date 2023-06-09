Трудовой коллектив и жители Волгоградской области получили государственные награды

Фото: администрация Волгоградской области

В зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области 9 июня прошла церемония вручения государственных наград. Она состоялась в преддверии Дня России. Губернатор Андрей Бочаров вручил награды руководителям и сотрудникам предприятий АПК, промышленникам, строителям, медикам, деятелям культуры и представителям других сфер. Среди отмеченных был целый трудовой коллектив, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Почетной грамотной губернатора был удостоен коллектив «ЖБИ-6» за большой вклад в социально-экономическое развитие области. Указом президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского была награждена главный врач Среднеахтубинской ЦРБ Лидия Наумова.

Почетные грамоты, благодарности губернатора Волгоградской области и нагрудные знаки были вручены главврач детской больницы №1 Анжела Рогова, директор Калачевского психоневрологического интерната Эфенди Абдукамалов, заместитель директора АНО социального обслуживания «Опора» Ирина Ануфриева, психолог Тракторозаводского центра социального обслуживания населения Альбина Данилова, социальный педагог Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Алексей Тищенко. Также были отмечены заслуги солистки Волгоградской филармонии Натальи Долгалевой, главы крестьянского хозяйства Валерия Клупова, гендиректора АО «Агрофирма «Пионер» Михаила Клюшникова, контролера АО «Производственный комплекс «Ахтуба» Ольги Ковалевой, отличника физической культуры и спорта, председателя «Совет ветеранов спорта Волгоградской области» Василия Андрущенко, председателя ТИК по Иловлинскому району Николая Палагушкина.