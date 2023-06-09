Житель Волгограда ограбил офис микрозаймов, угрожая облить кислотой менеджера

Стоп-кадр с видео, снятого скрытой камерой в офисе микрозаймов Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Чрезвычайная ситуация произошла в одном из офисов экспресс-займов в Краснооктябрьском районе Волгограда 8 июня. В помещение зашел неизвестный и стал угрожать работнице офиса облить ее кислотой, если та не отдаст ему деньги. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

- Опасаясь за свою жизнь, работница отдала злоумышленнику из кассы 20 тысяч рублей, после чего злоумышленник скрылся, - пояснили в главке.

К счастью, оперативным службам удалось задержать преступника - им оказался 41-летний ранее судимый волгоградец. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что потратил деньги на покупку одежду и погашение долгов, а в бутылке вместо кислоты была обычная вода.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.