В Волгоградской области за незаконную вырубку осудят 46-летнего лесничего

Срубленные деревья лесник продавал местным жителям Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Волгоградской области перед судом предстанет 46-летний лесничий, который промышлял незаконной вырубкой лесных насаждений. Он привлекал своих знакомых к тому, чтобы те за вознаграждение рубили вязы, о чем сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, в ноябре 2021 года участковый лесничий договорился со своими знакомыми о незаконной вырубке 48 вязов неподалеку от хутора Новоромашкин Октябрьского района. Вырубленные деревья фигурант присвоил себе и в дальнейшем продавал жителям Октябрьского района. Общий ущерб району составил более 270 тысяч рублей.

На период расследования уголовного дела на имущество фигуранта был наложен арест. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным районной прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.