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НовостиПроисшествия9 июня 2023 9:27

В Волгоградской области за незаконную вырубку осудят 46-летнего лесничего

Вырубать деревья мужчина подговорил своих знакомых
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Срубленные деревья лесник продавал местным жителям

Срубленные деревья лесник продавал местным жителям

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Волгоградской области перед судом предстанет 46-летний лесничий, который промышлял незаконной вырубкой лесных насаждений. Он привлекал своих знакомых к тому, чтобы те за вознаграждение рубили вязы, о чем сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, в ноябре 2021 года участковый лесничий договорился со своими знакомыми о незаконной вырубке 48 вязов неподалеку от хутора Новоромашкин Октябрьского района. Вырубленные деревья фигурант присвоил себе и в дальнейшем продавал жителям Октябрьского района. Общий ущерб району составил более 270 тысяч рублей.

На период расследования уголовного дела на имущество фигуранта был наложен арест. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным районной прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.