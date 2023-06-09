В Волгоградской области квадрокоптерами ищут несанкционированные свалки

Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области решили применять новый подход, чтобы остановить рост числа несанкционированных свалок. Во время рейдовых мероприятий ведется оперативная съемка с квадрокоптеров для выявления и пресечения выброса отходов в неположенных местах. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомрироды.

- Первые обследования состоялись 7-8 июня: разрешение на запуск получено и согласовано в установленном порядке, - отметили в профильном комитете.

Ранее квадрокоптеры использовались только для патрулирования лесов для недопущения пожаров. Теперь их будут применять, чтобы найти нарушителей, которые бросают мусор на пустырях и других местах, которые не предназначены для свалок.

С начала 2023 года было объявлено порядка 70 предостережений о недопустимости нарушений в сфере обращения с отходами, были возбуждены 34 административных дела. В жаркую и сухую погоду несанкционированные свалки могут стать причиной лесных пожаров.