25% волгоградцев признались, что нейросети вызывают сильную тревогу

Волгоградцы рассказали об отношении к нейросетям. Фото: Юлия Данильченко

25% волгоградцев признались, что испытывают сильную тревогу из-за развития искусственного интеллекта. Жители региона ощущают неприятные чувства в связи с внедрением в жизнь нейросетей. При этом 76% жителей позитивно относятся к происходящим процессам, ИИ вызывает интерес. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе hh.ru, и числа опрошенных 8% волгоградцев испытывают ещё более сильное чувство к нейросетям – они их пугают и вызывают страх. А вот 10% очень радуются прогрессу.

- Наибольший интерес к ИИ испытают работники стратегической и консалтинговой сферы, ИТ-специалисты и маркетологи. А вот негативные эмоции (тревогу и страх) чаще всего посещают представителей сферы производства, бухгалтеров, финансистов, работников транспортной сферы и юристов, - комментирует аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

Также некоторые волгоградцы считают, что развитие ИИ окажет позитивное влияние на общую ситуацию в стране и мире. Но есть и те, кто верит, что нейросети – реальная угроза миру.