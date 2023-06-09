В Волгограде нашли оставившую без присмотра 4-летнего мальчика мать

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде инспекторы ПДН Тракторозаводского района нашли мать, которая оставила без присмотра 4-летнего сына. Маленький мальчик накануне был один на улице. Оказалось, мамаша оставила ребенка дома, а сама ушла распивать алкоголь к своим знакомым. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Оставшись без присмотра, вечером 8 июня мальчик открыл дверь квартиры и вышел на улицу. Его заметили волгоградцы на улице Быкова. Ребенок пришел на детскую площадку в памперсе, футболках и шлепках.

- В настоящее время 4-летний мальчик находится в социально-реабилитационном центре, - отметили в региональной полиции.

Женщину привлекли к административной ответственности. Собранные материалы были переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения.