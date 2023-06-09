Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:34

В Волгограде 22-летний водитель внедорожника сбил двух женщин на остановке

Пешеходам потребовалась медицинская помощь
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло накануне, 8 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда. 22-летний водитель внедорожника Renault Duster сначала столкнулся с маршруткой, а после чуть не задавил двух женщин, стоявших на тротуаре. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Виновник аварии двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Кубинской в сторону улицы Крылова. В какой-то момент он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным микроавтобусом Ford - маршруткой №260. В салоне было 5 пассажиров.

После столкновения внедорожник отбросило на тротуар, где ждали своего общественного транспорта две ничего не подозревающие женщины. Виновник аварии наехал на них, но не задавил.

Пешеходам оказана медицинская помощь, пострадавших среди пассажиров микроавтобуса нет.