В Волгограде под камерой видеонаблюдения ограбили 21-летнего парня

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Краснооктябрьском районе Волгограда ограбили юношу, случилось это средь бела дня. К парню на остановке «Улица Титова» подсел неизвестный и спровоцировал конфликт, во время которого сорвал цепочку и убежал. Произошло это прямо под камерой видеонаблюдения, которая зафиксировала грабеж. 21-летний волгоградец обратился в полицию, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний житель Волгограда. Он сознался в грабеже, сообщив, что золотую цепочку сдал в скупку, а полученные деньги спустил на алкоголь. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по не составляет лишение свободы на срок до четырех лет.