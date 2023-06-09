Бастрыкин поручил разобраться, почему волгоградка с двумя детьми живет в аварийном доме

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку после жалобы жительницы Волгограда на условия проживания. Женщина живет в аварийном доме в Красноармейском районе с двумя маленькими детьми, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного комитета РФ. Условия для проживания – невыносимые.

- По словам женщины, местными властями не принимаются меры к расселению жильцов многоквартирного дома, условия проживания в котором представляют опасность для жизни и здоровья, - отметили в следкоме.

Весь дом в трещинах, а из подвала в течение года не выкачивается вода. Управляющая компания никаких работ не проводит, более того, она находится на стадии банкротства.

Александр Бастрыкин после проведения проверки поручил и.о. руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дмитрию Буравцову подготовить доклад о принятом процессуальном решении.